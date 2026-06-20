Pevačica Indira Radić ne voli mnogo da priča o svom privatnom životu, a jednom prilikom je otkrila da je sa bivšim mužem prošla kroz turbulentan razvod.

Naime, malo ko zna da Indira Radić ima sina, a poznato je da se Severin 2021. godine oženio Ruskinjom Elinom i postao otac sina 2017. godine.

Pevačica je nedavno proslavila 60. rođendan u krugu porodice i najbližih prijatelja, a ovoga puta otvoreno je govorila o odnosu sa snajom, koja je poreklom iz Rusije.

Kako je objasnila, veoma je vezana za suprugu svog sina i od prvog dana prihvatila ju je kao člana porodice.

– Snaja je naučila srpski. Ona je perfektna. Kao ćerka mi je, oduševila me je svojom dobrotom, unutrašnjom lepotom i poštovanjem. Izuzetno je vaspitana i mnogo dobra osoba. Svim srcem sam je dočekala i prihvatila jer mislim da je to najvažnije od svega. Ako na početku pokažete gard prema ženi svog sina, taj odnos nikada ne može da bude blizak. Kod nas se sve lepo posložilo i hvala Bogu na tome. Njih dvoje se divno slažu. Donose jedno drugom doručak u krevet, pa onda zajedno čiste mrvice - zaključila je pevačica za Grand.

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