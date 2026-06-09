Poznati glumac Milan Vasić svojim pratiocima na društvenim mrežama često prikazuje zanimljiva dešavanja iz svog privatnog života, a sada je ponovo privukao pažnju javnosti.

Ovoga puta glumac je otkrio da se našao u jednoj veoma nesvakidašnjoj i pomalo komičnoj situaciji.

Naime, Vasić je na svojim profilima objavio simpatičnu fotografiju na kojoj se jasno vidi kako bere trešnje.

Međutim, kako je sam priznao, ukusno voće ne pripada njemu, već njegovom komšiji. Situacija je postala još zanimljivija kada ga je upravo taj komšija, odnosno vlasnik imanja, zatekao i uhvatio na delu tokom ove male „krađe”.

Glumac je čitav događaj okrenuo na šalu, te je uz objavljenu fotografiju svojim pratiocima kratko i duhovito poručio: „Uhvatio me gazda na delu”.

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