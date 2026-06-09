Dvadesetogodišnji radnik restorana brze hrane u Kaliforniji zadobio je ozbiljne opekotine nakon što ga je, prema navodima istrage, kolega iznenada polio vrelim uljem iz friteze tokom radne smene.

Incident se dogodio krajem maja u gradu Juba Siti, dok se mladić pripremao da završi posao. Prema informacijama koje su preneli američki mediji, nalazio se u kancelariji restorana kada je primetio pokret iza sebe. U trenutku kada se okrenuo, kolega je navodno bacio vrelo ulje direktno na njega.

Zbog teških povreda mladić je hitno prebačen u bolnicu, gde je više od nedelju dana proveo na odeljenju intenzivne nege. Lekari su utvrdili da su opekotine drugog stepena zahvatile oko 22 odsto njegovog tela, uključujući lice, vrat, ruku i leđa. Zbog jakih bolova bila mu je neophodna specijalizovana terapija, a očekuje ga i više hirurških zahvata kako bi se sanirale posledice povreda.

Osumnjičeni, dvadesettrogodišnji kolega zaposlen u istom restoranu, pobegao je sa mesta događaja odmah nakon napada. Policija ga je ubrzo pronašla i uhapsila, a protiv njega je podignuto više optužbi, uključujući nanošenje teških telesnih povreda.

Motiv napada za sada nije poznat. Povređeni mladić navodno je izjavio da ne zna zbog čega bi ga kolega napao, dok istražni organi nastavljaju da utvrđuju sve okolnosti ovog slučaja.

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