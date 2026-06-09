Jedna fotografija iz tržnog centra Ada Mall u Beogradu postala je viralna nakon što je vlasnik bicikla podelio nesvakidašnje iskustvo koje ga je sačekalo posle kratke pauze za kafu.

Kako se vidi na fotografiji, od bicikla je ostao samo prednji točak vezan za držač, dok je ostatak bicikla nestao.

Prema navodima objavljenim uz fotografiju, vlasnik je došao biciklom do tržnog centra, parkirao ga i zaključao. Međutim, lopovi su pronašli način da zaobiđu zaštitu – skinuli su točak koji je bio vezan lancem i odneli ostatak bicikla.

Ostao bez bicikla, a lanac i točak ostali na mestu

Fotografija prikazuje upravo ono što je ostalo nakon krađe – zaključan točak i prazan prostor na mestu gde je do malopre bio bicikl.

Ovakve situacije nisu retkost među biciklistima, a stručnjaci za bezbednost često upozoravaju da zaključavanje samo jednog točka nije dovoljno, jer se većina bicikala može relativno brzo rastaviti.

Komentari nasmejali internet

Objava je ubrzo privukla pažnju korisnika društvenih mreža, a među brojnim komentarima posebno se izdvojio jedan:

„Pogrešan točak zaključao.“

Iako je situacija za vlasnika bicikla sigurno bila neprijatna, duhoviti komentari ubrzo su preplavili objavu, a fotografija je postala tema brojnih diskusija o bezbednosti bicikala u gradu.

Kako zaštititi bicikl od krađe?

Iskusni biciklisti savetuju da se sigurnosnim lancem ili bravom obuhvate i ram bicikla i točak, kao i da se bicikl ostavlja na prometnim i osvetljenim mestima pod video-nadzorom.

Ovaj slučaj iz Ada Malla još jednom pokazuje da ni kratko zadržavanje uz kafu nije garancija da će bicikl ostati tamo gde ste ga ostavili.