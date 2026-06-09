Pevač Darko Lazić sa bivšom verenicom Marinom Gagić ima sina Alekseja koji ovog septembra kreće u prvi razred, a roditelji ne kriju koliko su ponosni.

Marina je na Instagram profilu objavila trenutke čiste radosti, na kojima je njen sin sa kapom na glavi koja ima natpis "diplomirani predškolac". Na majici mu je bio zakačen bedž sa imenom, a srećna mama je sve to pokazala svojim pratiocima.



Suze u njenim očima zbog ovog momenta i sinovljevog odrastanja nije mogla da sakrije, pa je u opisu objave postavila emotikon koji sugeriše baš na radosnice.

Brojni komentari su se samo nizali, a mnogi su primetili da je mali Aleksej pokupio najbolje gene i od jednog, i od drugog roditelja. Čestitke zbog novog životnog poglavlja nisu izostavljene, pa je Marinin profil ispraćen lepim rečima koje su za njih poželeli njeni pratioci.

"Dete je srećno, moji računi su plaćeni"

Aleksej nedavno osvojio prvo mesto

Marina uspehe svog deteta ponosno deli sa svetom. Tako je jednom prilikom objavila njegovu pobedu na memorijalnoj biciklijadi, kada je osvojio prvo mesto.

Imala burnu ljubav sa Lazićem

O njihovom odnosu se mnogo pisalo, bilo je priča i da je Lazić vara, što nikada nije potvrđeno. Dok su bili zajedno, pevač je u jednom trenutku verio i planirali su venčanje.

Darko je zaprosio na otvaranju jednog hotela u Rumi njegovih kumova. Tom prilikom Lazić se latio mikrofona. Iskoristio je priliku i obratio se Marini pred svim gostima, koja je već bila u drugom stanju.

- Hteo bih samo da kažem par reči. Da čestitam mojim kumovima na ovom hotelu. I sada je kucno taj čaš, imam par reči da kažem svojoj budućoj supruzi. Ti si moj anđeo čuvar, i nemoj da mi kažeš ne, jer nemam potrebu za tim. Imam potrebu za tobom! Da li želiš da se udaš za mene - govorio je Darko Lazić.

- Da - odgovorila je Marina.

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