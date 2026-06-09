Na tržištu nekretnina pojavio se oglas koji je privukao pažnju zbog veoma pristupačne cene. U mestu Poljanica, koje se nalazi na oko 16 kilometara od Bečeja, prodaje se kuća sa velikim placem za svega 10.000 evra.

Iako objektu predstoji renoviranje, mnogi će u ovoj nekretnini videti priliku za stvaranje porodičnog doma, vikendice ili manjeg poljoprivrednog gazdinstva.

Više od 11 ari zemljišta

Prema navodima iz oglasa, ukupna površina parcele iznosi 1.111 kvadratnih metara, odnosno nešto više od 11 ari.

Veliki plac pruža brojne mogućnosti za buduće vlasnike, od uređenja dvorišta i bašte do podizanja voćnjaka ili bavljenja manjom poljoprivrednom proizvodnjom.

Kuća je legalizovana

Jedna od važnih stavki za potencijalne kupce jeste činjenica da je objekat legalizovan.

To budućim vlasnicima može olakšati eventualne radove, adaptaciju ili druge planove vezane za nekretninu.

Potrebno renoviranje

Vlasnik navodi da kuća zahteva renoviranje i preuređenje, pa će novi kupac morati da uloži dodatna sredstva kako bi je prilagodio svojim potrebama.

Ipak, upravo zbog toga cena od 10.000 evra mnogima može delovati kao zanimljiva prilika, posebno imajući u vidu veličinu placa i lokaciju u vojvođanskom selu nadomak Bečeja.

Prilika za one koji traže mirniji život

Poslednjih godina sve više ljudi razmatra kupovinu nekretnina u manjim mestima, bilo kao vikendice, bilo kao stalno mesto za život van gradske gužve.

Kuća u Poljanici mogla bi da bude interesantna upravo takvim kupcima, naročito onima koji žele dovoljno prostora za baštu, voćnjak ili druge aktivnosti na otvorenom.

Za cenu od svega 10.000 evra budući vlasnik dobija legalizovan objekat i više od 11 ari zemljišta, uz mogućnost da nekretninu uredi prema sopstvenim željama.