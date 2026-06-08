Snimak prikazuje ogromnu ajkulu kako pliva u blizini olupine broda na dnu mora.

Velika bela ajkula prvi put je snimljena kamerom u Mediteranu. Ronioci su se našli licem u lice sa ovom zveri dugom oko 4,5 metra, koja može da teži i do 1.800 kilograma, tokom misije uklanjanja napuštenih ribarskih mreža sa olupine broda.

Smatra se da je prekomerni izlov doveo ovu vrstu gotovo do istrebljenja u Mediteranu, gde danas živi svega nekoliko stotina jedinki. Neverovatan snimak, za koji se veruje da je prvi podvodni snimak ove životinje u njenom prirodnom okruženju u Mediteranu, prikazuje ogromnu ajkulu kako pliva u blizini olupine i ronilaca između Sicilije i Tunisa.

Dobrovoljni ronilac Derk Remers rekao je da je iskustvo bilo „zaista posebno“.

„Ajkula je bila tamo, veoma blizu olupine, a zapravo i veoma blizu nas. Otplivala je, zatim se okrenula i vratila.“

„Prsti su mi se tresli dok sam pokušavao da uključim kameru. Iskreno, najveći strah mi je bio da neću uspeti da je pokrenem i da neću snimiti ovaj retki događaj.“

Dodao je da ne želi da ljudi budu uplašeni:

„Važno mi je da niko ne razvije strah zbog ovog snimka, jer se sve dogodilo daleko od obale, u centralnom Mediteranu, a ne blizu plaža gde bi ljudi mogli da se osećaju ugroženo. Takođe, nadam se da ovaj snimak neće pokrenuti lov na velike bele ajkule.“

Naučnici poručuju da nema razloga za zabrinutost, jer je ajkula, za koju se veruje da je odrasli mužjak, primećena mnogo kilometara od obale, između Tunisa i Sicilije, piše Daily star.

Zaštitnici prirode nadaju se da bi ovo otkriće moglo da podstakne vlade da uspostave zaštićena morska područja u vodama Mediterana.

Remers je bio deo tima od tri ronioca koji rade za nevladinu organizaciju Healthy Seas. Oni su snimak zabeležili tokom zarona čiji je cilj bio da skrene pažnju na problem takozvanih „mreža duhova“ – izgubljene ili napuštene ribarske opreme koja godinama nastavlja da zarobljava i ubija morski svet.

„Na neki način osećamo se blagosloveno što smo imali ovaj susret, jer nam je pokazao koliko je važan posao koji radimo“, rekao je on.

„Ako predator poput velike bele ajkule lovi u blizini ove olupine, to znači da tamo postoji velika količina ribe i drugih životinja kojima se hrani.“

„A ako se te životinje zapletu u mreže, postoji mogućnost da u njima stradaju i ovakvi predatori. Pošto ih je u ovom području ostalo veoma malo, to bi bila velika katastrofa.“