Vuk Kostić je jedan od najpopularnijih domaćih glumaca, a ljubav prema ovoj profesiji nasledio je od oca koji je smatran magom ovog posla.

Mihajlo Kostić Pljaka svoju filmsku karijeru započeo je još 1957. godine u filmu "Subotom uveče", a poslednju ulogu odigrao je kao Milutin Nedić u poznatoj seriji "Đeneral Milan Nedić".

Mnogi ga pamte kao Pavla iz "Povratka otpisanih", šefa obezbeđenja u "Sivom domu", a tu je i njegov lik veterinara kod kog su dolazili Vukašin Golubović i Neca u potrazi za izgubljenim Simom u "Srećnim ljudima". Takođe, igrao je i u seriji "Gore-dole".

Čitavu bivšu Jugoslaviju rasplakala je vest o njegovoj smrti. On je 9. marta 2001. godine izgubio borbu sa opakom bolešću, leukemijom. Osim Vuka, iza njega je ostala supruga Gordana i sin Nestor.

Vuk potiče iz glumačke porodice u kojoj se ljubav prema sedmoj umetnosti oduvek gajila, a pored oca i njegov deda, Nestor Kostić Nega, bio je jedan od osnivača i glumaca prvog pozorišta u Prokuplju i to pre Drugog svetskog rata.

Pljakin život obeležio niz tragedija

Vuk nerado otkriva detalje iz privatnog života, ali o ocu, od kog je nasledio talenat za glumu, je uvek govorio sa velikim ponosom i poštovanjem.

U nekoliko navrata je pričao da mu se život potpuno promenio posle očeve smrti, te da je njegov tata doživeo "čitav niz tragedija".

Pljaka je, naime, imao samo sedam godina kad mu je majka umrla od tuberkuloze, babu su mu u ratno vreme streljali Nemci u dvorištu, a rođena sestra mu je poginula par godina posle rata.

Otac popularnog glumca ostavio je veliki trag u domaćoj umetnosti čemu svedoči i činjenica da su dve ulice u Beogradu nazvane po njemu: Pljakina ulica u Zemunu i Ulica Mihajla Pljake Kostića na Zvezdari.