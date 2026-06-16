Glumac Vuk Kostić važi za jednog od najvećeg zavodnika srpskog glumišta. Povezivali su ga sa mnogim lepoticama, a osvojio je srca brojnim poznatim damama, pevačica, manekenki, voditeljki.

Jedna od prvih ljubavi Vuka Kostića za koje se zna je njegova koleginica sa studija glume Bojana Stefanović . Njih dvoje su se zavoleli na probama i bili četiri godine zajedno. Posle su nastavili da poslovno sarađuju, ali i da igraju ljubavne parove u filmskim ostvarenjima.

Najveće iznenađenje je bila izjava pevačice nekadašnje grupe "Negativ" Ivane Peters koja je u jednom intervjuu rekla da je kratko bila u vezi sa Vukom Kostićem.

- Udvarao mi se i sviđao Vuk Kostić. Bilo je obostrano. Davno smo bili malo zajedno. Odličan je glumac, pre svega, jedino što ne volim što ide u lov. Pozdrav za njega. Davno je bilo, ne sećam se zašto smo raskinuli - rekla je Ivana.

Pisalo se da je Vuk bio u vezi sa našom poznatom manekenkom Ivanom Stanković , koja je modnim pistama šetala sa najvećim imenima svetske mode. Oni su baš davno bili u vezi, davne 2006. godine, mada se o tome nije mnogo pisalo.

U Vukov život je nakon toga ušla i glumica Jelisaveta Orašanin . Zajedno su bili skoro pet godina i važili za najpopularniji par na našoj javnoj sceni. Veza im je često bila turbulentna, živeli su jedno vreme zajedno, ali onda je sve puklo 2015. godine. Jelisaveta je ubrzo potom upoznala košarkaša Miloša Teodosića, za kog se i udala.

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