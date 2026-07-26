Vučić je na početku obraćanja zahvalio građanima na velikoj podršci i istakao da predstoje značajna ulaganja u zapadnu Srbiju. Najavio je početak rekonstrukcije Zdravstvenog centra u Užicu, vrednog 100 miliona evra, kao i izgradnju tunela ispod Kadinjače dugog 6,2 kilometra, za koji je, kako je rekao, završena tenderska procedura.
Pored toga, najavio je asfaltiranje novih putnih pravaca, izgradnju puta Kadinjača – Jelova Gora, deonice Ada – Ljubanje, kao i nastavak projekta auto-puta ka Užicu, Mačkovom kamenu i Kotromanu.
Prema njegovim rečima, kada se saberu svi planirani projekti, vrednost investicija premašuje milijardu evra.
- To Zapadna Srbija ne može da skupi za sto godina, ali to može jaka i ujedinjena Srbija - rekao je Vučić.
Govorio o političkim napadima i izborima
Predsednik je ocenio da je upravo užički kraj bio među područjima u kojima su politički protivnici pokušavali da steknu podršku kako bi, kako je naveo, došli do vlasti.
Istakao je da danas građani vide rezultate izgradnje auto-puteva, brzih saobraćajnica i regionalnih puteva, dodajući da će država nastaviti sa infrastrukturnim ulaganjima širom Srbije.
Tokom obraćanja govorio je i o napadima na svoju porodicu, navodeći da se svakodnevno suočava sa uvredama i optužbama, ocenivši da politička borba ne bi smela da bude usmerena na članove porodice.
Na kraju govora osvrnuo se i na predstojeće izbore, pozvavši građane na jedinstvo.
- Za nekoliko meseci imaćemo važne, odlučujuće izbore. Molim vas da svu energiju usmerite na ono pozitivno što radimo, da se ujedinimo. Sledeće godine Srbija će biti prva zemlja u Evropi po stopi rasta. Idemo da pobedimo i pokažemo da Srbiju niko ne može da sruši - poručio je Vučić.
Obraćanje je završio rečima:
- Živeo Drežnik, živelo Užice, živela naša ujedinjena Srbija. Sve najbolje vama i vašim porodicama.
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