Vučić je na početku obraćanja zahvalio građanima na velikoj podršci i istakao da predstoje značajna ulaganja u zapadnu Srbiju. Najavio je početak rekonstrukcije Zdravstvenog centra u Užicu, vrednog 100 miliona evra, kao i izgradnju tunela ispod Kadinjače dugog 6,2 kilometra, za koji je, kako je rekao, završena tenderska procedura.

Pored toga, najavio je asfaltiranje novih putnih pravaca, izgradnju puta Kadinjača – Jelova Gora, deonice Ada – Ljubanje, kao i nastavak projekta auto-puta ka Užicu, Mačkovom kamenu i Kotromanu.

Prema njegovim rečima, kada se saberu svi planirani projekti, vrednost investicija premašuje milijardu evra.

To Zapadna Srbija ne može da skupi za sto godina, ali to može jaka i ujedinjena Srbija - rekao je Vučić.

Govorio o političkim napadima i izborima

Predsednik je ocenio da je upravo užički kraj bio među područjima u kojima su politički protivnici pokušavali da steknu podršku kako bi, kako je naveo, došli do vlasti.

Istakao je da danas građani vide rezultate izgradnje auto-puteva, brzih saobraćajnica i regionalnih puteva, dodajući da će država nastaviti sa infrastrukturnim ulaganjima širom Srbije.

Tokom obraćanja govorio je i o napadima na svoju porodicu, navodeći da se svakodnevno suočava sa uvredama i optužbama, ocenivši da politička borba ne bi smela da bude usmerena na članove porodice.

Na kraju govora osvrnuo se i na predstojeće izbore, pozvavši građane na jedinstvo.

Za nekoliko meseci imaćemo važne, odlučujuće izbore. Molim vas da svu energiju usmerite na ono pozitivno što radimo, da se ujedinimo. Sledeće godine Srbija će biti prva zemlja u Evropi po stopi rasta. Idemo da pobedimo i pokažemo da Srbiju niko ne može da sruši - poručio je Vučić.

Obraćanje je završio rečima: