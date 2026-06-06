Iran se ubuduće neće uzdržavati kada bude odgovarao na američke i izraelske napade, izjavio je danas portparol iranskog Saveza za nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku Ebrahim Rezai.

Na svom nalogu na mreži X naveo je da to može "naneti malo bola" Sjedinjenim Američkim Državama, i dodao da će se one na to "navići".

Kako prenosi Skaj njuz, Rezai je takođe poslanik u iranskom parlamentu i pripada grupi takozvanih Iranaca od principa, tvrdolinijaškoj konzervativnoj frakciji parlamenta.

Ranije danas američke snage izvele su napade na iranske obalske radarske i nadzorne objekte u regionu Sirik i na ostrvu Kešm.