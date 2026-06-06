Francuska sarađuje sa nekoliko zemalja kako bi pojačala pritisak na Izrael, i insistira na koordinisanim nacionalnim sankcijama koje bi bile usmerene na pojedince koji su povezani sa nasiljem na Zapadnoj obali, izjavila su danas trojica evropskih diplomata.

Diplomate su za Rojters rekle da još nije doneta konačna odluka o tome na koga bi se odnosile sankcije, koje bi uključivale zamrzavanje imovine i zabranu putovanja, kao i da bi različite zemlje mogle da usvoje različite liste pojedinaca iz Izraela koji bi bili pod sankcijama.

Prema rečima diplomata, proširenje naselja izraelskih doseljenika na Zapadnoj obali neke zemlje ocenjuju kao potkopavanje izgleda za osnivanje palestinske države, kao i da je, s obzirom na to da su u Evropskoj uniji blokirani napori da se na nivou EU uvedu oštrije mere protiv Izraela, nekoliko zemalja zaključilo da su koordinisane nacionalne sankcije najbolja opcija za sada.

"Ne postoji jednoglasnost na nivou EU, pa smo prešli na diskusije na nacionalnom nivou", rekao je jedan diplomata.

Dvojica diplomata su rekli da će sankcije biti objavljene u narednim danima.

Još jedan diplomata je rekao da su Velika Britanija i Norveška među zemljama sa kojima Francuska koordinira svoju nameru da uvede sankcije pojedincima u Izraelu.

Sedam zapadnih zemalja, uključujući Francusku, Veliku Britaniju, Australiju i Kanadu, optužio je izraelsku vladu 22. maja za pogoršavanje tenzija na Zapadnoj obali.