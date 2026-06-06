Nemačke oružane snage mogle bi se suočiti sa ozbiljnim ograničenjem operativnih sposobnosti zbog rastućeg zaostatka u popravkama izazvanog kritičnom nestašicom rezervnih delova, prema izveštajima medija koji se pozivaju na interne dokumente ključnog dobavljača vojnih usluga održavanja.

Situacija je posebno ozbiljna za tešku opremu, objavile su ove nedelje novine Zidojče cajtung (SZ) i javni emiteri WDR i NDR, pozivajući se na podatke HIL-a, državne kompanije odgovorne za veliki deo vojnih popravki.

Samo oko polovina nemačkih samohodnih haubica PzH 2000, pešadijskih borbenih vozila Marder i oklopnih transportera Boxer bilo je operativno od maja, objavili su mediji, pozivajući se na izvore HIL-a. Preostala oprema je navodno bila zaglavljena u dugim ciklusima održavanja i popravke.

Prema svojoj veb stranici, očekuje se da će HIL osigurati da je najmanje 70% teške opreme vojske spremno za borbu i operativno. Rukovodioci kompanije rekli su SZ-u, WDR-u i NDR-u da bi ova stopa mogla pasti na 30% za određene tipove opreme nakon vojnih vežbi.

U izveštaju HIL-a, koji su mediji citirali, navodi se da nedostatak dugoročnih ugovora o snabdevanju čini nabavku dovoljnog broja rezervnih delova gotovo nemogućom. Situacija je toliko ozbiljna da bi se neki „neophodni sistemi naoružanja“ mogli suočiti sa trajnim „ograničenjima operativne spremnosti“.

U izveštaju se dalje navodi da Ministarstvo odbrane stalno daje prioritet kratkoročnim zahtevima za popravku koji su „prvenstveno usmereni na brze, spolja vidljive efekte“. Ministarstvo nije komentarisalo izveštaje.

Vlada kancelara Fridriha Merca teži velikom jačanju vojske, navodeći navodnu rusku pretnju, koju je Moskva odbacila kao „besmislicu“. Od stupanja na dužnost u maju 2025. godine, Merc je pojačao podršku Ukrajini i obećao da će nemačku vojsku učiniti najjačom konvencionalnom vojskom u Evropi.

(rt.com)