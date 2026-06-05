Kinesko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je danas da se "čvrsto" protivi američkim sankcijama kubanskom predsedniku Migelu Dijazu-Kaneli i da taj potez Sjedinjenih Američkih Država "još jednom otkriva njihovo hegemonističko i nasilničko lice koje će na kraju imati suprotan efekat".

Kina je pozvala SAD da "odmah prekinu blokadu Kube i svaki oblik prisile i pritiska", preneo je Rojters.

"Peking će čvrsto podržati Kubu u zaštiti njenog nacionalnog suvereniteta i bezbednosti i u suprotstavljanju stranom mešanju", navedeno je u saopštenju resornog ministarstva.

Na sajtu Ministarstva finansija SAD juče je objavljeno da su Sjedinjene Američke Države uvele sankcije protiv kubanskog predsednika i protiv nekoliko povezanih osoba i entiteta. Pored predsednika Kube, sankcije se odnose na još četiri osobe i pet organizacija, uključujući Ministarstvo Revolucionarnih oružanih snaga Kube, prenosi Rojters.

Dijaz-Kanel (60) je predsednik Kube od 2018. godine, kada je nasledio Raula Kastra, brata nekadašnjeg lidera Fidela Kastra. Predsednik SAD Donald Tramp juče je rekao da SAD žele da Kuba bude "dobro vođena zemlja".

Prošlog meseca SAD su uvele sankcije za 11 kubanskih zvaničnika, uključujući ministra komunikacija, više vojnih lidera i glavni obaveštajni organ Kube. Takođe, Raul Kastro je optužen za ubistvo u vezi sa incidentom iz 1996. godine, kada su kubanski avioni oborili letelice grupe kubanskih iseljenika, a u incidentu su poginule četiri osobe.