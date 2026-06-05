Govoreći na sastanku sa šefovima međunarodnih novinskih agencija, Putin je rekao da ruske snage svakodnevno napreduju u svim pravcima i pripisao im je zasluge za zauzimanje nemoguće količine zemlje.

"Nedavno, neću sada imenovati broj naselja jer se plašim da ne napravim grešku, ali otprilike dve hiljade četiristo četrdeset hiljada kvadratnih kilometara je stavljeno pod kontrolu ruske vojske", rekao je.



Međunarodno priznata teritorija Ukrajine pre 2014. godine prostirala se na oko 603.600 kvadratnih kilometara. U transkriptu objavljenom na veb-sajtu Kremlja, reč "hiljadu" je uklonjena iz Putinovog citata, ostavljajući brojku kao "2.440 kvadratnih kilometara".







Putin je takođe tvrdio da je Rusija "potpuno", ili 100%, okupirala samoproglašenu Lugansku Narodnu Republiku i da je napredovala u Donjeckoj oblasti.

"Ne tako davno, Ukrajina je kontrolisala negde oko 25% (Donjecke Narodne Republike), sada je manje od 15%", rekao je.



Takođe je tvrdio da Rusija kontroliše "80% Zaporoške oblasti" i rekao da se zauzimanje ukrajinske teritorije "nastavlja svakodnevno".

U stvarnosti, ruske snage gube prethodno okupiranu teritoriju drugi mesec zaredom. Prema proračunima Instituta za proučavanje rata (ISV), neto teritorijalni gubici Rusije iznosili su 116 kvadratnih kilometara u aprilu i povećali su se na 281,1 kvadratni kilometar u maju.

Analitičari ISV-a procenili su da su od decembra 2025. do maja 2026. ruske snage napredovale za samo 40,64 kvadratna kilometra u Ukrajini, u poređenju sa 515,84 kvadratna kilometra tokom istog perioda 2024–2025.

Smanjenje teritorije koju kontroliše Rusija beleži se prvi put od 2023. godine, kada su ukrajinske snage pokrenule kontraofanzivu. Tokom protekla dva meseca, ruske trupe su izgubile skoro svu teritoriju koju su zauzele između januara i marta, prema procenama ISW-a.

Analitičari su povezali usporeno napredovanje Rusije sa velikim promenama na bojištu, uključujući ukrajinske kopnene kontranapade, proširene ukrajinske napade dronova srednjeg dometa, blokiranje Starlink terminala za ruske snage u februaru 2026. i ograničenja Kremlja u korišćenju Telegrama na frontu.

Pentagon je takođe priznao da su ukrajinske snage ove godine oslobodile deo svoje teritorije. Prema podacima američke vojske, Ukrajina je povratila oko 400 kvadratnih kilometara u prvim mesecima 2026. godine.