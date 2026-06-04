Srbiju je pogodila tužna vest o smrti pripadnika Vojske Srbije, starijeg vodnika Milovana Jovanovića, koji je izgubio život tokom službe u sastavu mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu. Tragedija je još veća jer bi Milovan već sutra proslavio svoj 37. rođendan.

Jovanović je preminuo od posledica teškog ranjavanja nakon što je projektil pogodio bazu UNIFIL-a u kojoj su bili smešteni pripadnici međunarodnih mirovnih snaga, uključujući i deo srpskog kontingenta.

Nakon ranjavanja, Milovanu je odmah ukazana hitna medicinska pomoć u bolnici unutar baze, a potom je helikopterom prebačen u Univerzitetski medicinski centar u Bejrutu. Uprkos naporima lekara, podlegao je povredama oko četiri sata ujutru po lokalnom vremenu.

Prema informacijama koje su saopštile Izraelske odbrambene snage (IDF), položaj UNIFIL-a pogođen je tokom minobacačkog napada za koji je odgovornost pripisana Hezbolahu.

U napadu su povređena još dvojica pripadnika međunarodnih snaga, jedan vojnik iz Španije i jedan iz Salvadora.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je saučešće porodici, prijateljima i saborcima stradalog vojnika, ističući da je Milovan Jovanović časno služio svojoj zemlji i da je svojim radom, profesionalizmom i hrabrošću dostojno predstavljao Srbiju u međunarodnoj misiji.

– Vojnički poziv je zavet služenja najvišim vrednostima – miru, bezbednosti, časti i zaštiti ljudi. Milovan je taj zavet ispunio do kraja – poručio je predsednik.

Stariji vodnik Milovan Jovanović bio je pripadnik Druge brigade Kopnene vojske Srbije i službovao je u kasarni „Jovan Kursula“ u kraljevačkom naselju Jarčujak. U misiju Ujedinjenih nacija u Libanu upućen je početkom ove godine.

Njegove kolege opisuju ga kao vrhunskog profesionalca, čoveka koji je svoj posao obavljao savesno, odgovorno i bez zadrške.

Još emotivnije odjeknule su poruke njegovih prijatelja i sugrađana iz Kraljeva.

– Miki je pre svega bio dobar čovek, posvećen suprug i brižan otac. Bio je prijatelj na kojeg ste uvek mogli da računate. Stalo je srce heroja. Neka mu je večna slava – jedna je od brojnih poruka koje su preplavile društvene mreže.

Milovan Jovanović rođen je 6. juna 1989. godine u Kraljevu. U Vojsci Srbije služio je od decembra 2011. godine.

Iza sebe je ostavio suprugu i dvoje maloletne dece, kojima će njegov prerani odlazak ostaviti nenadoknadivu prazninu.

Telegrame saučešća porodici uputili su i ministar odbrane Bratislav Gašić i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović.

Srbija se danas oprašta od vojnika koji je život izgubio daleko od kuće, služeći pod zastavom mira.

(Novosti.rs)