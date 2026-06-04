Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da bi, ukoliko dođe do potpisivanja mirovnog sporazuma između Rusije i Ukrajine, njegova poruka bila veoma jednostavna.

Govoreći tokom sastanka sa rukovodiocima međunarodnih novinskih agencija na marginama Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, Putin se osvrnuo na mogućnost okončanja sukoba koji traje više od četiri godine.

Na pitanje šta bi rekao ukoliko bi došlo do završetka rata i potpisivanja mirovnog sporazuma, ruski predsednik dao je kratak odgovor.

– Što se tiče onoga što bismo mogli da kažemo jedni drugima ako dođemo do kraja sukoba, bar bismo mogli i trebalo da kažemo: „Hvala Bogu što je sve gotovo“ – rekao je Putin.

Njegova izjava privukla je veliku pažnju prisutnih novinara, budući da se retko osvrće na scenario potpunog završetka sukoba u ovako ličnom tonu.

Putin je tokom obraćanja govorio i o drugim međunarodnim temama, odnosima Rusije sa Zapadom, ekonomskim izazovima i situaciji na frontu u Ukrajini.

Međunarodni ekonomski forum u Sankt Peterburgu, koji se ove godine održava od 3. do 6. juna, okupio je političke lidere, predstavnike međunarodnih organizacija, privrednike i medije iz više od 130 zemalja.

Forum se smatra jednim od najvažnijih međunarodnih događaja koje Rusija organizuje svake godine, a često ga nazivaju i „ruskim Davosom“.

Putinovo obraćanje dolazi u trenutku kada se i dalje vode intenzivne borbe na ukrajinskom frontu, dok diplomatski napori za postizanje trajnog mira za sada nisu doneli konkretan rezultat.