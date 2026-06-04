Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić danas se medijima obratio iz Tivta gde danas i sutra učestvovati na Samitu EU - Zapadni Balkan koji se održava u tom gradu.

Odgovarao je na pitanja novinara, a među njima su se našli i pojedini provokatori iz Crne Gore.

Upitan o Zviceru, da li je upoznat da je on u Crnoj Gori, predsednik je rekao:

- Što se tiče Zvicera, ja sam obavešten od strane naše službe, da se on nalazi na teritoriji Crne Gore, nisam ulazio u detalje, ali molim vas dalje me ne vucite za jezik...

Crnogorska novinarka provokatorka je konstatovala da je više puta rekao da državljani Crne Gore ubijaju u Srbiji, što je tačno. Na to je predfsenik rekao "Tačno". A onda je rekla da i Crna Gora potražuje više srpskih državljana u Budvi i Podgorici. Potom je rekla da misli na Veljka Belivuka i marka Miljkovića, a predsednik je na to rekao:

- Šta tražite, Veljka Belivuka i Marka Miljkovića?

Ona je rekla "mi im već sudimo ovdje", na šta je predsednik odgovorio.

- I mi im sudimo.

Predsednik je zamolio za obrazloženje:

- Morate da mi objasnite, mi nismo nekoga izručili Crnoj Gori? Činjenično je to što kažete - kriminalci ubijaju, ali je nesrazmera ogromna! I škaljarski i kavački klan ne potiču iz Kragujevca i Čačka već 10 kilometara odavde. Odavde je izgleda mozak - rekao je predsednik a novinarka je na to rekla "Moguće".

Celo obraćanje predsednika ispratite u POSEBNOJ VESTI.