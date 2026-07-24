Upravo tu se, prema stručnjacima za održavanje doma, vremenom nakupljaju bakterije, masnoća i neprijatni mirisi.

Reč je o prelivnom otvoru, malom otvoru koji se nalazi pri vrhu sudopere i služi da spreči izlivanje vode kada je odvod zatvoren. Pošto nije lako uočljiv niti dostupan, često ostaje van domašaja prilikom svakodnevnog čišćenja.

U njegovoj unutrašnjosti zadržavaju se ostaci hrane, kamenac, masnoća i vlaga, što predstavlja idealno okruženje za razvoj bakterija i buđi. Tokom toplih letnjih dana problem može postati još izraženiji jer više temperature pogoduju razmnožavanju mikroorganizama, pa se iz sudopere mogu širiti neprijatni mirisi.

Dobra vest je da za temeljno čišćenje nisu potrebna skupa sredstva.

Jedan od najjednostavnijih načina jeste kombinacija sode bikarbone i alkoholnog sirćeta. Sipajte malo sode u otvor, zatim dodajte sirće i ostavite da deluje desetak do petnaest minuta. Nakon toga otvor isperite ključalom vodom koja će pomoći da se uklone omekšale naslage.

Ako je otvor uzak, sirće možete naneti pomoću bočice sa raspršivačem kako bi lakše dospelo do unutrašnjih zidova.

Stručnjaci preporučuju i da jednom nedeljno sipate malo ključale vode u prelivni otvor. Ova jednostavna navika pomaže da se uklone masnoće, smanji broj bakterija i spreči stvaranje neprijatnih mirisa.

Za tvrdokornu prljavštinu mogu poslužiti štapići za uši, uska četkica ili mala četka za flaše, kojima ćete lakše očistiti teško dostupne delove.

Ukoliko se neprijatni mirisi i dalje zadržavaju, povremeno se može upotrebiti razblaženo sredstvo za dezinfekciju ili izbeljivač, ali isključivo prema uputstvu proizvođača i uz obavezno temeljno ispiranje čistom vodom.

Iako je gotovo neprimetan, upravo prelivni otvor često krije više prljavštine nego što mnogi očekuju. Nekoliko minuta održavanja nedeljno dovoljno je da sudopera ostane higijenski čista, bez neprijatnih mirisa i skrivenih naslaga bakterija.