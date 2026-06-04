Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Tivtu da Srbija ima ključnu ulogu u ekonomskim odnosima Zapadnog Balkana sa Evropskom unijom, naglašavajući da upravo Srbija ostvaruje najveći deo regionalnog izvoza na evropsko tržište.

Govoreći o značaju evropskih integracija i ekonomskih veza sa Evropskom unijom, Vučić je istakao da je Srbija danas najvažniji privredni partner EU među zemljama Zapadnog Balkana.

– Srbija je u izvozu sa Zapadnog Balkana u Evropsku uniju zastupljena sa 57,1 odsto. Evropa nam je strašno važna, a i mi smo njima najveći sa Zapadnog Balkana – rekao je Vučić.

Predsednik Srbije naglasio je da ekonomska saradnja sa Evropskom unijom ostaje jedan od ključnih prioriteta države, kao i da Srbija nastavlja da radi na unapređenju svoje pozicije u evropskim ekonomskim tokovima.

Govoreći o regionalnim odnosima, Vučić se osvrnuo i na odnose Srbije i Crne Gore, poručivši da će Beograd nastaviti da ulaže napore u njihovo popravljanje bez obzira na političke nesuglasice.

– Srbija će, uprkos hibridnom ratu koji vodi deo podgoričkog establišmenta i medija, učiniti sve da popravi te odnose – rekao je predsednik.

On je naglasio da Srbija ostaje opredeljena za dijalog, stabilnost i saradnju u regionu, ocenjujući da su dobri odnosi među državama Zapadnog Balkana od ključnog značaja za ekonomski razvoj i evropsku budućnost regiona.

Vučić je poručio da će Srbija nastaviti da vodi odgovornu politiku usmerenu ka očuvanju mira, ekonomskom napretku i jačanju regionalnih veza, bez obzira na političke izazove sa kojima se suočava.