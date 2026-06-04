Marija Ramadanovski, ćerka legendarnog pevača Džeja Ramadanovskog, oglasila se i javno pružila podršku Mini Kostić, koja se trenutno nalazi u Specijalnoj psihijatrijskoj bolnici "Laza Lazarević".

Njena objava izazvala je brojne reakcije javnosti, a Marija je na društvenim mrežama objavila zajedničku fotografiju sa Minom, nastalu na njenoj svadbi.

Na fotografiji se vidi kako zajedno pevaju i uživaju u veseloj atmosferi.

Uz objavu je uputila emotivnu poruku, u kojoj je istakla koliko joj ona znači i koliko joj je bila podrška u teškim trenucima nakon smrti oca.

-Mina je neko koga poznajem ceo svoj život. Bila je uz mene kada mi je otac umro. Često me je pitala kako sam, kada mi je bilo najteže. Prisustvovala je svakoj mojoj porodičnoj proslavi. Mina, uz tebe sam svim srcem - poručila je ona.

Podsetimo, Marija Ramadanovski je starija ćerka pokojnog kralja narodne muzike Džeja Ramadanovskog.

Nakon njegove smrti, često se javno oglašava i čuva uspomenu na svog oca, a publika je prepoznaje po iskrenim i emotivnim objavama.

Ovom porukom još jednom je pokazala lojalnost i zahvalnost ljudima koji su bili uz nju u najtežim trenucima, te javno pružila podršku pevačici u periodu kroz koji trenutno prolazi.

Kasper posetio Minu u "Lazi"

Mane Ćuruvija, poznat kao Kasper, posetio je i danas svoju verenicu Minu Kostić u psihijatrijskoj klinici „Laza Lazarević“, gde je ona trenutno smeštena.

Po izlasku iz ustanove, bio je vidno neraspoložen i sa crnim naočarima koje nije skidao sa lica. Iako je u početku odbijao da daje izjave, Kasper je kratko prokomentarisao:

-Dobro sam, ne bih da dajem još uvek bilo kakve izjave - rekao je kratko Mane za Blic, dok je prolazio ulicom i sve vreme pušio cigaretu. Prolaznici su ga prepoznali, ali nije se zadržavao.