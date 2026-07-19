Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su Oružane snage Rusije tokom dana nastavile udare na ukrajinske luke i plovila angažovana za potrebe Oružanih snaga Ukrajine.

Prema navodima ruske vojske, udari su izvedeni upotrebom protivbrodskih raketa Oniks, krstarećih raketa lansiranih iz vazduha i lutajuće municije, prenela je agencija Interfaks.

Prema podacima Ministarstva, izveden je udar na pogon za sklapanje bespilotnih letelica dugog dometa, kao i na prostor za parkiranje cisterni sa gorivom u luci Odesa.

Prema rečima ruskih vojnih zvaničnika, izveden je udar na skladište vojne opreme koju su zapadne zemlje isporučile Oružanim snagama Ukrajine u luci Južni.

Pored toga, u blizini mesta Novi Beljari, udaljenom 15 kilometara severoistočno od luke Odesa, izvedeni su udari na pet rezervoara sa gorivom i mazivima namenjenim ukrajinskoj vojsci.

"Avioni i bespilotne letelice Vazdušno-kosmičkih snaga Rusije izveli su udare na dva broda za rasuti teret koji su prevozili vojni teret na sidrištu luke Odesa, kao i na ukupno tri teretna broda severno od ostrva Zmejni, odakle su Oružane snage Ukrajine lansirale udarne bespilotne letelice i bespilotne čamce", navodi se u saopštenju ruskog Ministarstva odbrane.