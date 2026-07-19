Jako nevreme pogodilo je Zlatiborski okrug, a na poznatoj turističkoj destinaciji jutros je zabeležena pojava grada.

Građani su prizore ledenih kuglica koje su prekrile pojedine delove Zlatibora snimili mobilnim telefonima, a snimci su ubrzo počeli da se šire društvenim mrežama.

Nevreme koje je zahvatilo ovaj deo Srbije predstavlja uvod u promenu vremena koju su meteorolozi najavili za večernje sate.

Jako nevreme pogodilo je i Novi Pazar, kadrove odande pogledajte u POSEBNOJ VESTI.

Večeras se očekuje najjači talas nevremena

Republički hidrometeorološki zavod ranije je upozorio da će tokom dana biti veoma toplo, uz temperature od 31 stepen na severu do čak 36 stepeni na jugu i istoku Srbije.

Tokom popodneva mogući su izolovani pljuskovi sa grmljavinom u brdsko-planinskim predelima, dok se u večernjim satima očekuje nagla destabilizacija atmosfere.

Najveći rizik od jakih grmljavinskih nepogoda biće u severnim, zapadnim i centralnim krajevima Srbije, gde su mogući obilni pljuskovi, grad i olujni vetar.

Meteorolozi upozorili na moguće razorne nepogode

Kako je već najavljeno, večeras preko Srbije prelazi hladni front koji donosi izraženu promenu vremena. Uz grmljavinske pljuskove, lokalno su mogući intenzivni gradonosni oblaci i snažni udari vetra, zbog čega meteorolozi apeluju na građane da prate najnovija upozorenja i budu na oprezu.