Grupa od 11 evropskih država pokrenula je inicijativu za dodatno pooštravanje viznog režima prema ruskim državljanima, uz poruku da ruski turisti ne bi trebalo da bezbrižno provode odmore na evropskim plažama dok rat u Ukrajini i dalje traje.

U zajedničkom pismu upućenom šefici evropske diplomatije Kaji Kalas i evropskom komesaru za migracije Magnusu Bruneru, ministri unutrašnjih poslova i spoljnih poslova više evropskih zemalja zatražili su od Evropske komisije da preispita postojeću viznu politiku prema Rusiji.

Inicijativu su podržale baltičke države, Češka, Danska, Finska, Holandija, Poljska i Švedska, kao i Island i Norveška, koje nisu članice Evropske unije.

Potpisnici smatraju da se postojeća pravila ne primenjuju jednako u svim državama Šengena, što, prema njihovim tvrdnjama, omogućava ruskim državljanima da relativno lako dolaze do evropskih viza.

Prema podacima iz Šengen barometra za 2026. godinu, broj zahteva za vize koje su podneli ruski državljani povećan je za osam odsto u odnosu na prethodnu godinu, dok je broj odobrenih viza porastao još više.

Tokom prošle godine vizu za ulazak u Šengen dobilo je više od 623.000 ruskih državljana, dok ih je godinu ranije bilo oko 565.000. Najviše viza izdavale su Francuska, Italija i Španija.

Pored toga, grupa država podržala je i inicijativu Estonije da se dodatno ograniči ulazak ruskih državljana koji su učestvovali u ratnim dejstvima.

Kako prenose evropski mediji, deo diplomata smatra da je sada povoljan politički trenutak za pojačavanje pritiska na Moskvu, dok drugi upozoravaju da ne treba potpuno zatvarati vrata običnim građanima Rusije.

Pojedine članice Evropske unije protive se novim restrikcijama i smatraju da kontakt ruskih građana sa evropskim društvima može imati pozitivan efekat.

Jedan diplomata upozorio je da statistiku ne treba posmatrati pojednostavljeno, navodeći da neke države izdaju više viza zbog razvijenije konzularne mreže i većih kapaciteta za obradu zahteva, a ne zbog blaže politike prema ruskim državljanima.

Očekuje se da će pitanje novih ograničenja za ruske putnike biti jedna od tema razgovora evropskih ministara tokom narednih sastanaka, nakon čega bi mogla biti doneta odluka o eventualnim izmenama vizne politike Evropske unije.