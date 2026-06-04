Pojas Presvete Bogorodice će još sutra biti u Srbiji nakon čega će biti vraćen u manastir Vatoped na Svetoj Gori, te na hiljade vernika svakog trenutka koristi priliku da ga celiva.

Među redovima vernika ispred Hrama Svetog Save našla se i influenserka Tatjana.

Tatjanu, poznatiju kao "mala veštica", na Instagramu prati preko 137.000 ljudi, a ona se na pomenutoj mreži oglasila i progovorila o svom iskustvu.. Kako je objasnila, ona je više od 14 sati čekala ispred Hrama Svetog Save kako bi se poklonila Bogorodičinom pojasu.

- Dobro jutro i laku noć s obzirom na to da je ova gospođa 14 i po sati čekala da dođe na red u Hram da celiva Bogorodičin pojas. Totalno sam se pogubila, trokiram, bukvalno sam stajala 14 i po sati, nisam pila vodu, nisam jela i pritom sam se onesvestila - rekla je ona i dodala:

- Sve je ovo nevažno, ja sam ponosna na ljude koji su bili sa mnom i mojom drugaricom i koji su junački izdržali toliko sati jer to je test za psihu. Ovo ne može da se shvati dok se ne doživi.

U Hramu je bio i Veljko Ražnatović.

Podsetimo, isto je uradila i bivša misica i rijaliti učesnica Jovana Ljubisavljević koja je sa suprugom Bogdanom Srejovićem odvela sina da vidi časni pojas.

Jovana je na svom Instagram profilu objavila fotografiju sa naslednikom i dodala opis:

- Slava Bogu i Presvetoj Bogorodici.

"Neprocenjivo iskustvo"

Podsetimo, Ana Rajković oglasila se nakon što je nekoliko sati čekala ispred Hrama kako bi videla Pojas Presvete Bogorodice.

- Reći ću svoje mišljenje, poenta svega i jeste da sačekate svoj red, kao i svi ljudi koji satima stoje. Deca uče iz vašeg primera da budu strpljivi i da imaju snage za sve, sa verom u Boga. Najlakše je samo proći i ubaciti se u red, ali nakon 4 sata čekanja stići na red je zaista nešto neprocenjivo i nezaboravno - napisala je ona.

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