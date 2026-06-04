Govoreći o nedavnoj poseti američkog državnog sekretara Marka Rubija Jermeniji, navela je da nisu potpisani međunarodni ugovori obavezujući za obe strane, već "deklarativni dokumenti", uz, kako je rekla, jasno interesovanje SAD za sektore povezane sa resursima i retkim zemljama.
Prema njenim rečima, resursi retkih zemalja imaju poseban značaj za razvoj digitalnih tehnologija, visokotehnoloških industrija i veštačke inteligencije.
Zaharova je istakla da Rusija zastupa drugačiji pristup međunarodnim odnosima, zasnovan na međusobnom poštovanju, ravnopravnosti i obostranoj koristi, umesto nadmetanja za resurse drugih država.
Ona je navela da Moskva nastavlja da nudi Jermeniji saradnju u oblastima energetike, trgovine i turizma, ocenjujući da se rusko-jermenski sporazumi ne zadržavaju na deklarativnom nivou, već se sprovode u praksi.
Sanktpeterburški međunarodni ekonomski forum održava se od 3. do 6. juna pod sloganom "Pragmatični dijalog: Put ka stabilnoj budućnosti", a fokusiran je na pitanja globalnog ekonomskog razvoja u uslovima promena u svetskoj ekonomiji.
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