Tom prilikom potvrđena je posvećenost svih učesnika ubrzanju reformskih procesa, jačanju koordinacije između institucija, većoj transparentnosti i efikasnijem ostvarivanju reformskih ciljeva.

Nadovezujući se na rezultate ostvarene nakon prvog sastanka Odbora, učesnici su razmatrali ukupni napredak u sprovođenju Instrumenta za reforme i rast, kao i Reformske agende Srbije, uključujući ostvarene rezultate u prioritetnim oblastima javnih politika, saopštilo je Ministarstvo za evropske integracije.

Razgovori su bili fokusirani na reforme u oblastima unapređenja poslovnog okruženja i razvoja privatnog sektora, energetike i zelene tranzicije, digitalne transformacije, razvoja ljudskog kapitala, kao i osnovnih vrednosti, uključujući vladavinu prava i zaštitu osnovnih prava.

Odbor je razmotrio i Godišnji izveštaj o Instrumentu za reforme i rast, dok su predstavnici Evropske komisije predstavili informacije o aktuelnom procesu procene sprovođenja reformi.

U tom kontekstu potvrđen je nastavak strukturisanog dijaloga između institucija Srbije i Evropske komisije o ispunjavanju reformskih koraka predviđenih ovim instrumentom.

Učesnici su analizirali i funkcionisanje unutrašnjih mehanizama za koordinaciju i praćenje reformi, naglašavajući važnost efikasne međuinstitucionalne saradnje, blagovremenog izveštavanja i kvalitetnih mehanizama za sprovođenje reformskih aktivnosti.

Takođe je istaknuta uloga Odbora kao ključne platforme za zajedničko praćenje Reformske agende, koja omogućava transparentnost procesa i okuplja predstavnike institucija Srbije, Evropske komisije, organizacija civilnog društva, država članica EU, međunarodnih finansijskih institucija i drugih relevantnih aktera.

Predstavnici civilnog društva aktivno su učestvovali u diskusijama, a tokom sastanka ukazano je na značaj transparentnosti, odgovornosti i kontinuisane komunikacije sa građanima o konkretnim rezultatima i koristima koje reformski procesi donose.

Drugi sastanak Odbora za praćenje još jednom je potvrdio opredeljenost svih učesnika za nastavak reformi i efikasno sprovođenje ciljeva predviđenih Planom rasta Evropske unije za Zapadni Balkan.