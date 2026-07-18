Ipak, mnogi su se bar jednom razočarali kada su posle kupovine presekli plod koji je spolja izgledao savršeno, a unutra bio tvrd, bezukusan ili čak prezreo. Dobra vest je da postoji nekoliko jednostavnih trikova koji mogu pomoći da već na pijaci ili u marketu izaberete najbolji primerak.

Prvi korak je pažljiv pregled kore. Dinja koja ima izražene zelene delove ili fleke najčešće nije dovoljno sazrela, dok naprsline, udubljenja ili druga oštećenja mogu biti znak da je prezrela ili da je pretrpela udarce tokom transporta.

Nakon toga proverite čvrstinu ploda. Lagano pritisnite deo koji se nalazi naspram peteljke. Ako pod prstima osetite blagu elastičnost, velika je verovatnoća da je dinja dostigla idealnu zrelost. Ukoliko je potpuno tvrda, još nije spremna za jelo, dok previše mekana površina može ukazivati na početak kvarenja.

Miris je još jedan važan pokazatelj. Zrela dinja ima prijatnu, slatkastu aromu koja podseća na med, uz blage note kruške, vanile ili ananasa. Ako gotovo da nema mirisa ili podseća na sveže pokošenu travu, plod verovatno nije dovoljno sazreo. S druge strane, prejak i težak miris može biti znak da je dinja već prezrela.

Na kraju, obratite pažnju na težinu. Kada upoređujete dve dinje slične veličine, prednost dajte onoj koja deluje teže. Veća masa najčešće znači da plod sadrži više soka i prirodnog šećera, pa će biti slađi i ukusniji.

Kombinacijom ova četiri jednostavna testa – pregleda kore, provere čvrstine, mirisa i težine – znatno ćete povećati šanse da kući ponesete savršeno zrelu, mirisnu i sočnu dinju, bez neprijatnih iznenađenja nakon sečenja.