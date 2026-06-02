Internet zajednica ostala je u šoku nakon vesti da je u 30. godini preminula popularna meksička influenserka i zvezda društvenih mreža Paola Markes.

Njeno beživotno telo pronađeno je u subotu u stanu u meksičkom gradu San Luis Potosi.

Lekarska ekipa je, po dolasku na poziv, mogla samo da konstatuje smrt mlade žene.

Iako se zvanični rezultati obdukcije još uvek očekuju, nadležni organi ovaj slučaj trenutno tretiraju kao potencijalno samoubistvo.

Otac se emotivnim rečima oprostio od svoje ćerke

Tragičnu vest javno je potvrdio njen otac Erkules Markes Balderas, koji se emotivnom porukom oprostio od ćerke.

-Počivaj u miru, princezo moja - naveo je on.

Porodica i prijatelji oprostili su se od Paole i tokom mise koja je održana u ponedeljak.

Paola je bila izuzetno popularna na društvenim mrežama, gde je na platformama TikTok, Instagram i Fejsbuk imala više od dva miliona pratilaca.

Njen sadržaj obuhvatao je svakodnevni život, modne trendove, putovanja i različite avanture.

Nakon objave vesti o tragediji, njeni zvanični profili na društvenim mrežama preplavljeni su porukama saučešća i emotivnim oproštajima fanova, koji ističu da ih je njena pozitivna energija često inspirisala.

Mnogi verni pratioci sa tugom su pregledali njene poslednje objave i video-snimke, upućujući joj poslednji pozdrav.