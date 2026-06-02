Smrt Sejde Bešlić, udovice pokojnog pevača Halida Bešlića, rasplakala je ceo region, a sada se oglasio njihov sin dino koji je majci uputio oproštajnu poruku.

On je podelio zajedničku fotografiju iz bolnice sa majkom i ocem, a uz nju je napisao poruku koja je rastužila brojne pratioce.

- Moja majko, ostadoh ti ja sam. Volim vas puno - napisao je Dino.

Prijatelji, poznanici i brojni poštovaoci porodice odmah su pružili podršku sinu koji prolazi kroz najteže trenutke u životu, s obzirom na to da je nedavno sahranio i oca.

"Dino je jako loše"

Vest o Sejdinoj smrti potvrdio je Halidov dugogodišnji menadžer i blizak prijatelj porodice, Nedim Srnja.

- Sejda je malopre umrla. Bila je skoro mesec dana u bolnici, danas je preminula oko 15 časova. Dino je jako loše. Kod kuće je, uz njega su prijatelji - potreseno je izjavio Srnja i dodao da je porodica do samog kraja bila uz nju.



Sejda Bešlić decenijama je važila za najveću podršku svom suprugu tokom njegove izuzetno bogate i uspešne muzičke karijere. Bila je uz njega u svim životnim i profesionalnim izazovima, a njihov brak javnost je često isticala kao svetao primer stabilnosti, poštovanja i dugogodišnje ljubavi.

Zanimljivo je i to da su pevač i njegova supruga gotovo istovremeno vodili najteže životne bitke. Pokojni Halid svoju poslednju pesmu napisao je i posvetio upravo voljenoj Sejdi, što svedoči o snazi njihove ljubavi.

Halid joj je posvetio pesmu

Legendarni pevač Halid Bešlić posvetio je supruzi Sejdi jednu od svojih najemotivnijih pesama, koja je objavljena kratko pre njegove smrti i danas dobija još dublje značenje. Njihova ljubavna priča, obeležena decenijama bliskosti i podrške, sada je ponovo u centru pažnje javnosti zbog stihova koji ostavljaju snažan emotivni trag! U znak ljubavi prema supruzi, posvetio joj i pesmu pod nazivom "Sejda", koja je objavljena u septembru, kratko pre njegove smrti.

