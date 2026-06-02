Visoki iranski vojni zvaničnik izjavio je u utorak da je ponovno izbijanje neprijateljstava sa Sjedinjenim Državama neizbežno, jer se čini da su pregovori između Teherana i Vašingtona zastali, prenosi arapska televizijska mreža Al Arabija.

„Sjedinjene Države zahtevaju naše potpuno predavanje, a iranski narod se nikada neće predati. Bez predaje, rat je neizbežan“, rekao je Mohamad Džafar Asadi, zamenik šefa iranskog centralnog vojnog komande, Hatam el-Anbija.

U međuvremenu, Iran još nije odgovorio na predloženi konačni sporazum sa Sjedinjenim Državama koji ima za cilj okončanje sukoba između dve zemlje.

Razgovori o konačnom tekstu se nastavljaju u Teheranu, rekao je izvor blizak iranskom pregovaračkom timu za Mehr Njuz u utorak.

Teheran traži čvrste garancije

Isti izvor je naveo da Iran pažljivo razmatra predlog zbog onoga što smatra istorijom američkog nepoštovanja obaveza i dugotrajnim nepoverenjem.

„Na osnovu prethodnih iskustava, Iran traži opipljive i stvarne koristi“, rekao je izvor.

