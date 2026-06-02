Pevačica Mina Kostić hospitalizovana je i trenutno se nalazi u klinici "Dr Laza Lazarević", gde je dovedena u pratnji policije zbog znakove agresivnog ponašanja, a mnoge kolege poslele su joj poruku podrške uz želju da se brzooporavi.

Pevač Dragan Kojić Keba prokomentarisao je trenutnu situaciju i žustro io dsečno stao uz koleginicu.



- Šta je problem? Vi stvarno mislite da postoji samo kardiologija, nefrologija. To je sasvim normalno ako joj je potrebna pomoć. Poverovaću da je to tako i želim joj da to pre ozdravi, ako je bolesna. Ne mislim da je to tako dramatično. Šta je problem ljudi ići na savetovanje da se pomogne, zato potoji medicina. Pretpostavljam da joj nije lako, Minu cenim znam je dok je bila nepoznata u Švajcarskoj kad je pevala. Ona je dobra osoba, suptilna, dobronamerna... Verovatno joj ne cvetaju ruže kako ona želi. Kažem i da kad ne procveta nešto, to znači da ti nije suđeno, jer dolazi neki momenat lepši, ja to tako gledam - rekao je Dragan Kojić Keba i prokomentarisao navode da se sve desilo zbog ljubavi.

- Ne znam, ne bih o tome, čoveka ni ne poznajem, ali kakva je to ljubav, ako ne boli, dodao je.

O Tanji Savić: "Imao sam poverenja u nju"

Keba je prokomentarisao i koncert Tanje Savić u Zagrebu na kom je bio gost.

- Tanja Savić je kraljica, ja sam nju uvek podržavao od početka njene karijere kad se i takmičila u "Zvezdama Granda". Par puta sam bio i u žiriju, imao sam poverenja u nju. Dobro se sećam i Sale Popović kad je govorio za nju, kotira se među prve tri pevačice u regionu.

Podsetimo, Mina Kostić danima je glavna tema u javnosti nakon što je u nedelju, 31. maja, završila u psihijatrijskoj ustanovi "Laza Lazarević". Kako se navodi, ona je u pratnji policije dovedena do klinike nakon što je pokazivala znake agresivnog ponašanja. Njoj i Kasperu je na venčanju kum trebalo da bude pevač Goran Vukošić, međutim on je odustao.

