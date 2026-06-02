Jovanović je istakao da je sajber bezbednost danas jedan od ključnih preduslova stabilnosti, suvereniteta i razvoja svake savremene države.

„U poslednjih deset godina ostvarili smo ogroman napredak u oblasti informacione bezbednosti. Od zemlje koja je bila u donjoj polovini Global Cybersecurity Index‑a, već 2020. godine došli smo do 39. mesta, da bismo 2024. godine postigli istorijski uspeh – Srbija je svrstana u Tier 1 grupu zemalja i proglašena uzorom u oblasti sajber bezbednosti, rame uz rame sa najrazvijenijim državama sveta. Danas smo prvi u regionu Jugoistočne Evrope, ispred brojnih zemalja i sa rezultatom koji nas pozicionira među globalnim liderima. Ovi rezultati nisu došli slučajno. Oni su posledica sistemskih ulaganja u infrastrukturu, tehnologiju i ljude. Izgradili smo državne data centre u Beogradu i Kragujevcu. Državni data centar u Kragujevcu je simbol digitalne transformacije i najpouzdanije mesto za čuvanje podataka u jugoistočnoj Evropi, prvi u regionu sa EN 50600 Class 4 sertifikatom i jedini u Evropi pored Poljske“, rekao je Jovanović i dodao da su Mapa ekosistema sajber bezbednosti u Srbiji i Studija o tržištu rada, koje se danas predstavljaju važni alati za dalje jačanje kapaciteta države, privrede i stručne zajednice, te da će nam pomoći da još preciznije prepoznamo potrebe tržišta i nastavimo da razvijamo okruženje koje podstiče inovacije, znanje i saradnju.

„Mnoge fantastične srpske kompanije odlično posluju sa Ujedinjenim Kraljevstvom, digitalnom prestonicom Evrope, a mnoge naše kompanije takođe kupuju usluge iz Srbije. Ovog petka organizujemo digitalnu tehnološku konferenciju ovde u Beogradu sa oko 300 kompanija, uključujući više od 40 britanskih digitalnih i AI firmi koje dolaze u posetu“, istakao je ambasador Ferguson.

„Srbija je u protekloj deceniji ostvarila značajan napredak u digitalnoj transformaciji, ali to istovremeno donosi i nove rizike kojima se mora upravljati na sistemski način. Zato je ključno da napravimo iskorak od klasične sajber bezbednosti ka sajber otpornosti – odnosno sposobnosti institucija i društva da se pripreme, odgovore i oporave od incidenata. To podrazumeva jačanje institucija, bolju koordinaciju u ekosistemu, ali i ulaganje u ljude i razvoj veština, jer bez stručnjaka nema ni održive bezbednosti. UNDP, zajedno sa partnerima, nastavlja da podržava Srbiju u izgradnji sigurnog, otpornog i inkluzivnog digitalnog okruženja“, rekao je Jakup Beriš, stalni predstavnik UNDP-a u Srbiji.

Na događaju je predstavljena Mapa srpskog ekosistema informacione bezbednosti koja objedinjuje informacije o ključnim akterima u ovoj oblasti: domaćim kompanijama, njihovim inostranim partnerima, startapima, programima podrške, regulatorima i državnim institucijama, timovima za reagovanje na sajberbezbednosne incidente, obrazovnim institucijama, organizacijama civilnog društva aktivnim u ovoj oblasti i drugim relevantnim učesnicima.

Učesnici panel diskusije o tržištu rada u oblasti sajber bezbednosti razgovarali su o tome kako obezbediti dovoljno adekvatne radne snage, posebno kada je u pitanju veće uključivanje žena koje trenutno čine tek 25 odsto onih koji se prijavljuju za poslove u sajber bezbednosti, kao i kako da se obrazovni sistem prilagodi ovim potrebama, pre svega kroz bolju saradnju sa industrijom. Takođe, bilo je reči o tome kako razvijene države poput Ujedinjenog kraljevstva, kao i zemlje u regionu pristupaju rešavanju ovih izazova.

Događaj je organizovan u okviru projekta „Jačanje sajber otpornosti Srbije“, koji Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji sprovodi u saradnji sa Kancelarijom za IT i eUpravu, uz podršku Britanske ambasade u Beogradu.