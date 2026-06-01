Prema snimku koji je široko podeljen na društvenim mrežama, ruske snage izvele su napad na zgradu koju je navodno koristila ukrajinska vojska za smeštaj FPV dronova, a u trenutku udara u objektu su se navodno nalazili i operateri Oružanih snaga Ukrajine, piše grčki portal Pronjuz.

Snimci nastali tokom napada prikazuju precizne udare na metu, a pojedini komentatori na društvenim mrežama ocenili su da scene podsećaju na kadrove iz video-igara zbog načina na koji je akcija zabeležena iz vazduha.

Prema dostupnim informacijama, napad je izveden u području Katerinivke, u Harkovskoj oblasti. Za izvršenje udara navodno su korišćene dve bespilotne letelice tipa Geran-2.

Ruske snage često koriste ove dronove u operacijama usmerenim na gađanje vojnih ciljeva, nastojeći da ostvare što preciznije pogotke, navodi grčki portal.

Snimak napada objavljen je na društvenim mrežama, ali nezavisna potvrda svih navoda iz dostupnih izvora nije bila moguća u trenutku objavljivanja informacije.

Noćni napad na Odesu i Harkov, ima ranjenih

Sa druge strane ukrajinska strana javlja da je najmanje pet osoba povređeno u noćašnjem napadu dronova na Odesu u Ukrajini. Ovu informaciju saopštio je načelnik Odeske vojne administracije Sergij Lisak. Prema njegovim rečima, u napadu su oštećene stambene zgrade u raznim delovima grada, kao i administrativne zgrade i infrastruktura. U toku noći, izveden je i napad i na Harkov u kojem je povređena jedna žena, prenosi Ukrinform.

