Evo koliko će Bosanac zaraditi od Pinkovih zvezda! Bliži se kraj takmičenja, a iznos je nerealan

Poznati harmonikaš Dragan Stojković Bosanac, napustio je "Zvezde Granda" i potpisao ugovor sa Željkom Mitrovićem za "Pinkove zvezde", a zatim je otkriveno i koliki će biti njegov honorar.

Naime, Dragan Stojković Bosanac odlučio je da napusti žiri u "Zvezdama Granda" i postane deo žirija u "Pinkovim zvezdama".

Kako pišu mediji, njegov honorar će za jednu sezonu biti 60.000 evra.

- Još pre nego što je održano finale "Zvezda Granda" početkom jula, Bosanac je dobio primamljivu ponudu od Pinka da pređe u njihov žiri. To je podrazumevalo da mu se garantuje honorar od 1.500 evra za jednu emisiju, to jest ukupno 60.000 evra za celu sezonu, u kojoj ima 40 epizoda. Ova suma je skoro dupla veća nego što je dobijao dok je bio član žirija "Zvezda Granda", s obzirom na to da mu je honorar iznosio 800 evra po emisiji, ukupnu 32.000 evra godišnje. I on je tada čelnicima Pinka rekao da će prihvatiti ponudu, tvrdi izvor za Kurir.

Dragan Stojković Bosanac je nedavno tokom emisije "Pinkove zvezde" skinuo sako i ostao u potkošulji nakon rasprave u studiju, što je izazvalo burne reakcije, a pevačica Viki Miljković bila je vidno šokirana.

Bosanac je stigao vidno raspoložen i nasmejan, a potom je prokomentarisao koleginicu iz žirija, ističući da je "hitna pomoć za žene".

- Hitna pomoć sam za žene, rekao je kratko i prokomentarisao reakciju Viki u emisiji, koja se uhvatila za glavu, a zatim je odmah utrčao u studio.

Ubrzo stigli Zorica i Kemiš

Potom je žestoko prokomentarisao koleginicu, a zatim je za njim na snimanje stigla i Zorica Brunclik sa suprugom Miroljubem Aranđelovićem Kemišem

Njihov dolazak dodatno je privukao pažnju prisutnih. Harmonikaš je svojim potezom oduševio okupljene, a kako se navodi, Kemiš je kao i obično otvorio vrata Zorici, koja nije krila dobro raspoloženje i ponos dok je blistala u cvetnoj odevnoj kombinaciji.

