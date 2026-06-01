"Federalna služba bezbednosti Ruske Federacije, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Rusije, ukinula je državljanstvo osmorici doseljenika iz centralnoazijskog regiona koji su predstavljali pretnju nacionalnoj bezbednosti Rusije", navodi se u saopštenju.

Odluke su donete u skladu sa odredbama Zakona o državljanstvu Ruske Federacije.

Među licima kojima je oduzeto državljanstvo nalazi se stanovnik Tulske oblasti, koji se predstavljao kao pripadnik kriminalnog podzemlja regiona i sistematski kršio Ustav i zakone Ruske Federacije. On je osuđen na godinu i po dana zatvora zbog nezakonite trgovine oružjem i municijom.

Državljanstvo je oduzeto i stanovniku Tverske oblasti, koji je više puta krivično odgovarao zbog fiktivne registracije i prijavljivanja stranih državljana i ruskih građana. Kako navode ruske vlasti, među licima kojima je omogućio nezakonitu legalizaciju boravka nalazi se i osumnjičeni za pomaganje izvršiocima terorističkog napada u koncertnoj dvorani "Krokus siti hol".

Bez ruskog državljanstva ostao je i stanovnik Burjatije, koji je širio nacionalističku ideologiju usmerenu protiv autohtonog stanovništva Rusije i pozivao na nepoštovanje ruskih zakona i zakonitih zahteva policijskih službenika.

Ista mera primenjena je i prema stanovniku Republike Altaj, koji je više puta osuđivan zbog nanošenja lakših telesnih povreda i fizičkog nasilja. Štaviše, on je u svom okruženju širio ideje verske i etničke superiornosti, negativno govorio o Specijalnoj vojnoj operaciji i takve stavove iznosio i pred maloletnicima, zbog čega je kažnjen i po osnovu propusta u vaspitanju dece.

Rusko državljanstvo oduzeto je i trojici stanovnika Tjumenske oblasti, koje FSB tereti za širenje antiruskih stavova i ideje o potrebi ujedinjenja u organizovane grupe na osnovu etničke pripadnosti radi učešća u međunacionalnim sukobima i zastupanja interesa zemalja porekla, uključujući i upotrebu sile.

"Kršeći član 29. dela 2 Ustava Ruske Federacije i Zakletvu državljanstva Ruske Federacije, ovi građani su preduzimali akcije usmerene na radikalizaciju pripadnika jedne zakavkaske dijaspore u Tjumenskoj oblasti, kao i na podsticanje neprijateljstva po političkoj, nacionalnoj i verskoj osnovi", saopštio je FSB.

Državljanstvo je oduzeto i stanovniku Arhangelske oblasti, koji je sprovodio destruktivne aktivnosti koje su doprinosile stvaranju uslova za međunacionalne, međuetničke i međuverske sukobe u regionu. Kako su istakli u FSB-u, on je takođe među doseljenicima iz susednih zemalja širio negativan stav prema služenju u Oružanim snagama Ruske Federacije.