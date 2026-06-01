Voditeljka Javnog servisa Crne Gore, Magdalana Čelanović uživala je u Tivtu u društvu srpskog tenisera Novaka Ðokovića, a njhova fotografija obišla je region

- Savršeni izlazak ne pos.... - napisala je ona i tagovala Novaka Ðokovića.

Inače, voditeljka RTCG, Magdalena našla se u interesu javnosti nakon što je osuđen lekar iz Kliničkog centra koji ju je vređao i slao preteće poruke.



Magdalena je navela da je Peruničić priznao da je slao uvredljive poruke, ali da nije potvrdio da je ona bila osoba kojoj su poruke upućene.

- Peruničić je rekao da ne zna ko sam. Počeo je da petlja i govorio da je bio u alkoholisanom stanju. Priznao je da je sve uradio, ali je rekao da ne zna da sam to ja. On je to negirao. Ista priča kao prošlog puta - kazala je za Pobedu Čelanović.



Ona je pojasnila da je tužilac tražio maksimalnu prekršajnu kaznu za Peruničića i dodala da će odluka biti donesena u roku od 15 dana.

Užasno je vređao

- Gostovao bih kod Vas?! Dosta je poluistne i otvorenog laganja, znate koga: onih najperciptibilnijih. Tinejdžera, to gradi nas. Možemo o svemu, ali o svemu - napisao joj je.



Samo nekoliko sati kasnije, gospodin, kardiolog krenuo je sa eksplicitnijim i slobodnijim porukama, nudeći da pošalje svoje fotografije.

- Hoćeš sliku k.... - napisao je.

On se oglašavao i na mrežama objavljujući fotografije na kojima je bez majice, te tvrdi da ga prisluškuju i uhode.

Podsetimo, protiv Peruničića je i ranije vođen postupak zbog uvreda upućenih istoj novinarki, kada mu je izrečena mera obaveznog lečenje od alkoholizma i novčana kazna u iznosu od 1.000 evra.