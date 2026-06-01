Danas se navršava osam godina od smrti legende narodne muzike, Sinana Sakića.

Ćerka Đulkica na društvenoj mreži Instagram objavila je potresnu fotografiju iz bolnice.

Na fotografiji se vidi samo deo bolničkog kreveta i Sinanova ruka, dok je Đulkica nežno ljubi.

- Otišao si glasno, a ostavio tišinu koja mi razdire sve što je živo u meni - napisala je kratko uz fotografiju.

Sinan je ostavio neizbrisiv trag na muzičkoj sceni, a današnji dan još jednom nas podseća koliki je pečat ostavio i koliko nedostaje svima koji su ga voleli.

"Pokidao je sve cevčice sa vrata"

Udovica legendarnog pevača, u emotivnoj ispovesti, prisetila se njegovih poslednjih dana .

- Kažemo vreme leči sve, to nije tačno. Samo u tom vremenu naučiš da prihvatiš da on više nije tu, ali ja smatram da je on uvek tu, da me posmatra. Tako nešto se ne leči, ali navikneš na to da nije tu - rekla je i nastavila:

- Tužne su te stvari u vezi s njegovim lečenjem, i dalje mislim isto, da je bila nepažnja lekara. Posle svega toga ove druge trzavice nisam ni primetila, bila sam kao u polukomi.

- Pokidao je sve cevčice s vrata i tražio da potpiše da ide u svoj stan da bude s porodicom. Kod kuće smo spremili sve kao da je u bolnici. Lekari su dolazili svakog dana. Poslednjih dana nije toliko patio, nije imao specijalne bolove. Niko od nas nije očekivao da će otići. Umro mi je na rukama, u zagrljaju. Sakićeva kaže da su svi verovali da će Sinan ozdraviti.

