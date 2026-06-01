U muzeju je ukradena umetnička banana vredna više miliona dolara.

Prijavljena krađa banane

Muzej na istoku Francuske prijavio je policiji krađu banane koja predstavlja ključni deo višemilionskog umetničkog dela italijanskog vizuelnog umetnika Mauricija Katelana.

Nestanak voća, koje je bilo zalepljeno trakom za zid kao deo provokativnog umetničkog rada pod nazivom „Comedian“, primetio je čuvar u subotu.

Muzej Pompidou-Metz, ogranak čuvenog Centre Pompidou, saopštio je da je podneo krivičnu prijavu protiv nepoznatog počinioca zbog krađe.

Nije prvi put

Iz muzeja su naveli da je banana u međuvremenu zamenjena novom.

Ovo nije prvi put da je konceptualno delo oštećeno. Naime, kvarljiva banana koja čini centralni deo instalacije menja se svaka tri dana kako bi delo ostalo „savremeno“.

U julu prošle godine jedan posetilac muzeja pojeo je bananu sa izložbe. Obezbeđenje je brzo reagovalo i postavilo novu. Tada je Katelan u šali izjavio da je razočaran što gladni posetilac nije pojeo i lepljivu traku. Muzej tada nije pokrenuo pravni postupak.

Ovoga puta, međutim, podneta je krivična prijava jer identitet počinioca nije poznat, pa, kako su naveli iz muzeja, „ne postoji mogućnost dijaloga“.

Uprava muzeja istakla je da je ovo drugi sličan incident i da se radi o pitanju poštovanja umetničkog dela.

Banana vredna 120.000 dolara

Katelanov rad, koji preispituje pojam umetnosti i njenu tržišnu vrednost, izaziva kontroverze još od premijere na sajmu umetnosti Art Basel Miami Beach 2019. godine, kada je ponuđen na prodaju za 120.000 dolara.

Tada je performans umetnik David Datuna pojeo bananu pred publikom, objašnjavajući da je bio gladan.

Vrednost dela nastavlja da raste

Vrednost dela je od tada nastavila da raste.

Kripto-preduzetnik Justin Sun kupio je 2024. jednu verziju rada za 5,2 miliona dolara, a nekoliko dana kasnije pojeo je bananu pred kamerama u Hongkongu.

Pored „Comediana“, Katelan je poznat i po radu „America“, potpuno funkcionalnom toaletu od 18-karatnog zlata, koji je ukraden sa izložbe u Velikoj Britaniji, piše France 24.