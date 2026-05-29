Godinama se verovalo da je takozvana „kritična sedma godina braka“ period kada partneri najčešće ulaze u krizu i dolazi do neverstva. Međutim, nova istraživanja pokazuju da se problemi u odnosima danas javljaju znatno ranije nego što se ranije mislilo.

Stručnjaci upozoravaju da savremeni tempo života, stres i promena dinamike odnosa dovode do toga da mnogi parovi prve ozbiljne probleme doživljavaju već nakon nekoliko godina zajedničkog života.

Najveći broj prevara dešava se posle tri godine braka

Istraživanje je pokazalo da se neverstvo često javlja mnogo pre sedme godine braka.

Oko sedam odsto ispitanika priznalo je da je do prevare došlo već tokom prve godine braka, dok je pet odsto navelo da se to dogodilo nakon dve godine zajedničkog života.

Najveći broj partnera koji su priznali neverstvo, čak trećina ispitanih, rekao je da je do prevare došlo nakon približno tri godine braka. Stručnjaci objašnjavaju da upravo tada početna zaljubljenost i euforija počinju da slabe, a odnos ulazi u rutinu svakodnevice.

Nedostatak bliskosti jedan je od glavnih razloga

Gotovo polovina ispitanika koji su bili neverni navela je da je glavni razlog bio nedostatak emocionalne povezanosti i intimnosti u vezi.

Vremenom partneri često postaju udaljeni zbog obaveza, stresa i manjka zajedničkog vremena, što može dovesti do osećaja zanemarenosti i nezadovoljstva.

Istraživanje je pokazalo i da je dolazak dece za mnoge parove predstavljao veliki izazov. Oko četvrtine ispitanika smatra da su povećane obaveze i promena dinamike odnosa uticale na udaljavanje partnera.

Pored toga, 16 odsto ljudi priznalo je da su prevarili partnera zbog dosade i potrebe za uzbuđenjem.

Oporavak nakon prevare traje godinama

Terapeuti ističu da je prevara jedan od najtežih emotivnih udaraca u partnerskom odnosu i da proces obnove poverenja traje veoma dugo.

Prema procenama stručnjaka, partnerima je često potrebno između jedne i dve godine kako bi ponovo izgradili poverenje i stabilnost u vezi nakon neverstva.

Zbog toga stručnjaci sve češće naglašavaju važnost otvorene komunikacije, emocionalne povezanosti i zajedničkog rada na odnosu pre nego što problemi postanu ozbiljni.