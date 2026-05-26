U centru priče nalazi se pas koji je, prema navodima iz objave, pre dve godine spašen iz opasne bujice, a sada je ponovo ugledao ženu koja mu je tada spasla život.

U prvi mah kao da nije bio siguran

Na snimku se vidi kako pas prolazi pored devojke i u početku deluje zbunjeno.

Kao da pokušava da poveže:

miris

lice

emocije iz prošlosti

sa osobom koja stoji ispred njega.

Dodatnu zabunu stvarali su i drugi psi koji su se u tom trenutku nalazili oko njega.

A onda je usledio trenutak koji je sve rasplakao

Posle nekoliko sekundi pas je naglo zastao, a zatim potpuno promenio ponašanje.

Kada ju je konačno prepoznao, usledila je eksplozija emocija.

Vidno uzbuđen, počeo je da skače na devojku i da joj prilazi kao da pokušava da pokaže koliko je srećan što je ponovo vidi.

Snimak obišao svet

Video je za kratko vreme postao viralan i izazvao lavinu reakcija na društvenim mrežama.

U opisu objave stoji:

„Dve godine kasnije pas se opet sastaje sa ženom koja mu je spasila život. Njegova reakcija pokazuje da je nikad nije zaboravio.“

Ljudi masovno ostavljaju emotivne komentare

Korisnici interneta priznali su da ih je snimak potpuno slomio.

U komentarima su se nizale poruke:

„Psi pamte ljubav zauvek“

„Rasplakao sam se“

„Nijedno biće nije odanije od psa“

Mnogi su napisali da je upravo ovaj snimak najbolji dokaz koliko su psi emotivno vezani za ljude koji su im pomogli.

Stručnjaci objasnili šta se zapravo dogodilo

Stručnjaci za ponašanje pasa tvrde da ovakve reakcije nisu neobične.

Psi veoma dugo pamte:

mirise

glasove

ljude povezane sa snažnim emocijama

Posebno kada ih povezuju sa osećajem sigurnosti i spasavanjem iz opasnih situacija.

Upravo zbog toga susret psa i žene koja ga je spasla mnogi opisuju kao jedan od najdirljivijih viralnih snimaka poslednjih meseci.