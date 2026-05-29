Direktor i vlasnik Pink Media Group, Željko Mitrović, u nedelju 31. maja proslavlja svoj rođendan, a tim povodom će organizovati žurku u Eliti.

Gledaoci televizije Pink, ali i učesnici Elite ove nedelje će imati prilike da uživaju u nastupu popularnog pevača Mileta Kitića, koji ulazi da uveliča ovo veselje.

Osim njega, učesnike i publiku zabavljaće i DJ Denny, pa nema sumnje da će Željko organizovati rođendansku žurku za pamćenje.

Progovorio o platama na Pinku

Podsetimo, Željko Mitrović je nedavno gostovao u jutarnjem programu "Novo jutro", gde je otvoreno govorio o drastičnim potezima koje sprovodi unutar svoje medijske kuće.

Govoreći o uslovima rada i finansijama, prvi čovek Pinka je javno obelodanio tačan iznos zarade svojih zaposlenih.

- Trenutno je prosečna plata 125.000 - rekao je on tada kratko.

