Ljubavne priče koje spajaju ljude iz različitih gradova, država i kultura često privuku veliku pažnju javnosti, posebno kada pokažu da su zajedništvo, poštovanje i emocije važniji od svih razlika.

Upravo jedna takva priča pojavila se na društvenim mrežama nakon što je objavljen snimak srpsko-bosanske svadbe održane u Kruševcu.

Ljubav spojila mladence iz Srebrenika i Kruševca

Video koji je objavila Instagram stranica „official.bih.srb.hr.cg“ brzo je privukao pažnju korisnika i izazvao brojne pozitivne reakcije.

Uz objavljeni snimak stajao je i opis:

„Kada dvoje mladih odluče da zajedno i kroz dela pokažu šta je ljubav, onda sve drugo postaje manje važno. Ljubav je ovog puta spojila Srebrenik i Kruševac.“

Na snimku se mogu videti veseli svatovi okupljeni ispred zgrade opštine, dok uz zvuke trubača mašu zastavama Srbije i Bosne i Hercegovine.

Atmosfera puna pesme, igre i dobrog raspoloženja mnoge je podsetila koliko zajedničke proslave mogu da povežu ljude širom regiona.

Društvene mreže preplavili emotivni komentari

Objava je izazvala veliki broj reakcija, a korisnici su mladencima poželeli sreću, ljubav i dug zajednički život.

„Prelepi naši Jugosloveni, srećno im bilo!“, „Živela ljubav“, „Sloga, zdravlje i ljubav neka vas prate kroz ceo život“, i „Za normalne ljude ovo je najlepša stvar“ samo su neki od komentara ispod videa.

Mnogi su istakli da ovakve priče pokazuju kako ljubav i međusobno poštovanje mogu da prevaziđu sve granice i razlike.