Pevač Sloba Vasić otvoreno je govorio o danima provedenim u psihijatrijskoj ustanovi "Laza Lazarević" gde je proveo nekoliko dana nakon što je pijanppokušao da se ukrca u avion.

On je izjavio da se kaje za sve što je uradio, kao i da je sam potražio pomoć u ovoj vrssti ustanove.

Sada je otkrio i da je vreme u bolnici provodio kreativno, tako što je razmišljao o novim projektima.

Kako je naveo, publiku uskoro očekuje pesma inspirisana upravo događajima koji su obeležili taj period njegovog života, a u pripremi su i velika iznenađenja, uključujući duete i spot koji će preneti snažne emocije kroz koje je prošao.



Na konstataciju voditeljke da treba da snimi spot u ovoj ustanovi, prvo se oglasila njegova supruga Jelena.

- E pa nemoj da nam čitaš misli, imamo mi već projekat – rekla je Jelena kroz osmeh, a Sloba se nadovezao.



- Čitaš nam misli, sprema se taj projekat i uveliko je u razrađivanju. Jako će biti puno iznenađenja, ima i jedan duet koji se priprema ozbiljan, ima možda čak i dva, u stvari. Nova pesma, ta koja će bukvalno da upotpuni sve ovo i objasni tu situaciju. Znači, napravićemo sliku, u stvari mini film, ceo splet okolnosti koji se dogodio, kako se dogodilo, otprilike ćemo pokušati da prenesemo na male ekrane, što bi se reklo, da prikažemo kako je sve bilo, a u pesmi će da se prenese ta moja emocija. Ja, na primer, pošto mi je tamo bilo mnogo dosadno, ja sam tamo pisao pesmu. To je prva pesma koju sam napisao tamo, bila je, naravno, vezana za celu situaciju, ali nećemo mnogo da otkrivamo - rekao je Sloba za Hype TV.

Podsetimo, najveća pevačeva podrška u ovim teškim trenucima jeste njegova supruga Jelena Lela Vasić, koja je sada progovorila o njegovom boravku u bolnici i neprijatnoj situaciji koja se dogodila.

Kako kaže, sam je potražio pomoć nakon što mu je pozlilo.

- Niko njega nije bukvalno izbacio, odveo u neku ustanovu. On je posle incidenta na aerodromu došao kući i njemu je pozlilo, pose toga svega. On ima problem sa anksioznošću, njemu je pozlilo, skočio mu je pritisak, nije se dobro osećao, zna šta je uradio. Onda je otišao u Urgentni centar gde su ga primili, pregledali, zatim na VMA, a onda je odlučio da potraži stručnu pomoć, konkretno za anksioznost i te napade panike. Laza Lazarević je u tom momentu dežurna klinika - rekla je Lela, a onda se Sloba nadovezao:

- Da je bila bilo koja druga dežurna klinika, ja bih tamo otišao. U svakom slučaju, ja sam otišao u ustanovu koja je zadužena za pružanje pomoći ljudima poput mene u tom momentu. Ja sam se tamo javio zato što mi je bila potrebna pomoć, ne zato što mi je bilo lepo. Svako treba da ode da se javi, ako ima problem - rekao je Sloba Vasić za "Hype".



Vasić je, priznaje, ugasio telefon, kada se situacija otela kontroli.

- Moram da kažem da taj incident koji se desio, desio se. Ja sam ugasio telefon tada čim se to desilo i počeo sam da se borim sam sa sobom, i dolazimo do "Laze Lazarevića", to je javna ustanova, gde svi treba da se jave.

- Odlučio sam sam sa sobom da odem tamo, da kažem šta mi se desilo, i da poradim na sebi.

