Srpska voditeljka Marija Egelja uživa u braku s Aleksandrom Dabićem, a sad je pokazala kako provode noći u luksuznom stanu u kojem žive.

Naime, voditeljka je usnimila kako joj muža usred noći masira devojka koja im je došla na kućnu adresu.

Krevet za masažu postavili su u luksuznom garderoberu, pa su Marijini pratioci mogli da vide da živi u stanu u kojem je sve cakum-pakum.

- Kad ona dođe da nas masira, progledamo! Naš način za laku noć - napisala je voditeljka vremenske prognoze na Pinku.

Marija i Aleksandar imaju dva sina, a nedavno su bili u centru pažnje pošto je njemu razlupan lokal u Beogradu.

Muž enigma

Marija Egelja je poznata srpska televizijska voditeljka, najprepoznatljivija po dugogodišnjem angažmanu na TV Pink, gde je vodila vremensku prognozu u okviru Jutarnjeg programa.

Kada je reč o njenom privatnom životu, on privlači veliku pažnju javnosti, iako ga retko eksponira, pa su detalji o njemu uglavnom slabo poznati.

Voditeljka se 19. juna 2022. godine udala za bivšeg fudbalera i biznismena Aleksandra Dabića.

Svadbeno slavlje organizovano je u tajnosti na Zlatiboru, tačnije u selu Sušica, u prisustvu najbližih prijatelja i članova porodice. Par ima dvoje dece.

Otkrila čime ju je osvojio

Iako o braku retko govori, Marija je jednom prilikom otkrila čime ju je suprug osvojio.

-Kažu da o ljubavi, sreći i bogatstvu ne treba pričati, dovoljno je da se vide. Za moje raspoloženje zaslužan je partner, voljena sam i zaljubljena. Znamo se dovoljno dugo da smo se savršeno dobro upoznali i osećamo da smo jedno za drugo. Razume moj posao i podržava me, ali želi da bude osoba iz senke. Osvojio me je, osim što je izuzetno lep i zgodan, i velikom upornošću, jednostavno nisam mogla da mu kažem "ne" - priznala je Marija Egelja svojevremeno za "Gloriju", a danas je par srećniji nego ikada pre..

