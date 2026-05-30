Ana Bekuta je svojevremeno otvorila vrata svog doma i pohvalila se enterijerom luksuzne nekretnine.
Dok je pokazivala delove stana Ana je došla do frižidera.
- U frižideru kao i kod ostalog sveta. Imam osnovne potrepštine - rekla je Ana, a kada ga je otvorila u njemu nije bilo apsolutno ništa.
Pevačica se u trenutku iznenadila, pa izustila samo "ju".
Sina rodila sa 17 godina
Podsetimo, Ana Bekuta je rodila sina Igora kada je imala 17 godina, dok je još išla u gimnaziju.Bila je mlada, sama, okolnosti u njenoj porodici su bile takve da je morala da uradi nešto najbolnije za svaku majku.
- U 17. godini imala sam zdravu i zrelu odluku da rodim dete, šta god da se desi na ovom svetu. Bila sam maloletna, odnosi u porodici, selu, okolini nisu bili sjajni. Da bi se stanje sredilo i smirilo, dala sam Igora u dom u Zvečanskoj ulici - pričala je svojevremeno Bekuta.
BONUS VIDEO:
Komentari (0)