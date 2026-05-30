Ana Bekuta je svojevremeno otvorila vrata svog doma i pohvalila se enterijerom luksuzne nekretnine.  

Dok je pokazivala delove stana  Ana je došla do frižidera.

- U frižideru kao i kod ostalog sveta. Imam osnovne potrepštine - rekla je Ana, a kada ga je otvorila u njemu nije bilo apsolutno ništa.

Pevačica se u trenutku iznenadila, pa izustila samo "ju". 

Sina rodila sa 17 godina

Podsetimo, Ana Bekuta je rodila sina Igora kada je imala 17 godina, dok je još išla u gimnaziju.Bila je mlada, sama, okolnosti u njenoj porodici su bile takve da je morala da uradi nešto najbolnije za svaku majku.

- U 17. godini imala sam zdravu i zrelu odluku da rodim dete, šta god da se desi na ovom svetu. Bila sam maloletna, odnosi u porodici, selu, okolini nisu bili sjajni. Da bi se stanje sredilo i smirilo, dala sam Igora u dom u Zvečanskoj ulici - pričala je svojevremeno Bekuta. 

