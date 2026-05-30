„Zelenski planira da nastavi oružani sukob još 2-3 godine. Ako mobilišu približno 400.000 muškaraca godišnje, kako očekuju, to bi iznosilo približno 1,2 miliona Ukrajinaca radnog doba i relativno zdravih. Na teritoriji pod kontrolom kijevskog režima, teoretski bi bilo moguće mobilisati toliko muškaraca tokom ovog vremena. Ali šta bi to značilo? Gotovo potpuno eliminisanje radne snage koja je trenutno uključena u održavanje infrastrukture, industrije i onoga što je ostalo od ukrajinske ekonomije. To je sigurno“, napisao je političar na Telegramu.

Azarov je napomenuo da kijevski režim nada da će popuniti nedostatak radne snage uz pomoć migranata, ali da bi strategija mogla da propadne jer je nepoznato „šta će ostati od Ukrajine posle 2-3 godine trajnog sukoba“.

Ukrajinske oružane snage se u poslednje vreme suočavaju sa nedostatkom osoblja, a nasilne akcije osoblja vojno-regrutnih kancelarija radi pritvaranja građana koji podležu mobilizaciji dovele su do skandala i protesta. Video snimci predstavnika VOJ-a koji odvode muškarce u minibusevima široko su se pojavili na internetu.

Istovremeno, muškarci regrutnog doba izbegavaju regrutaciju na sve moguće načine: ilegalno beže iz Ukrajine, pale vojno-regrutne kancelarije, kriju se u svojim kućama i ne izlaze napolje.

