Dada Mešaljić popularnost je stekla u "Zvezdama Granda", a nakon takmičenja prošla je kroz težak period kada ju je suprug prevario nakon nekoliko meseci braka, a u tom trenutku bila je u drugom stanju.

Pevačica je jednom prilikom otkrila i da li se čuje nekada sa njim, kao i da li plaća alimentaciju za ćerkicu.

- Ne zove. Ne viđa. Ne uplaćuje - jasno je napisala Dada .

- Viđa je kada mu padnu pratioci na Instagramu. Naravno, šta misliš od čega ovako luksuzno živimo? - odgovorila je ona ironično.

Priča se da ju je prevario s koleginicom

Prema spekulacijama koje su se pojavile u javnosti, uzrok njihovog razvoda navodno je bilo njegovo neverstvo, i to sa koleginicom njegove supruge.

U to vreme, ona je izdala javno saopštenje u kojem je zamolila sve da poštuju njen privatni život zbog toga što je trudna.

- Dragi prijatelji i svi oni koje zanima, ovom prilikom želim saopštiti da sam ja žena koja je u poodmakloj trudnoći, te da sve informacije koje dolaze do mene jako loše utiču na bebu i mene, te vas molim za razumevanje i strpljenje - napisala je Dada.

- Želim se ovim putem zahvaliti na neizmernoj ljubavi koju pružate, čitam vaše poruke, ali nemam vremena, a ni snage odgovarati svakom pojedinačno zbog svega što se desilo. Znam da svi želite znati bar nešto, ali ja trenutno ne želim da dajem bilo kakve izjave, želim se posvetiti svom zdravlju i zdravlju moje bebe, te samim tim će ostati na ovome. Hvala vam još jednom od srca što ste tako svi divni i znajte da mi vaša podrška i poruke daju vetar u leđa, u ovim preteškim trenucima. Voli Vas Vaš zmaj - dodala je ona.

