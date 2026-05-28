Turisti koji ovih dana borave u Pefkohoriju na Halkidikiju ostali su zatečeni prizorima i neprijatnim mirisom koji se tokom popodneva proširio plažom, zbog čega mnogi tvrde da more trenutno nije za kupanje.

Na društvenim mrežama i u grupama posvećenim letovanju u Grčkoj pojavile su se fotografije i komentari zabrinutih turista koji opisuju stanje kao „odvratno“ i „jezivo“.

Mnogi navode da se obalom širi nesnosan smrad, dok je voda puna beličastih i sluzavih naslaga koje plutaju uz obalu.

– More izgleda strašno, a miris je užasan. Ljudi izlaze iz vode posle nekoliko minuta – napisao je jedan turista.

Pojedini turisti tvrde da su zbog cele situacije već počeli da obilaze druga mesta na Halkidikiju kako bi nastavili odmor dalje od neprijatnog mirisa.

Šta se zapravo događa u Pefkohoriju?

Iako zvanične reakcije grčkih službi još nema, među turistima su odmah krenule spekulacije o mogućim uzrocima.

Neki veruju da je reč o algama koje se pojavljuju kada temperatura mora naglo poraste, dok drugi smatraju da se radi o planktonu koji se tokom maja i juna često približava obali.

Stručnjaci ovakvu pojavu uglavnom povezuju sa takozvanim „cvetanjem mora“ ili mucilagom – prirodnim fenomenom koji nastaje kada se alge naglo razmnože usled toplije vode i viška hranljivih materija.

Tada se na površini stvaraju bele i sluzave naslage koje pod uticajem visokih temperatura počinju da trule i šire veoma neprijatan miris.

Iako ova pojava najčešće nije opasna po zdravlje, kupanje se ne preporučuje jer sluz skuplja nečistoće, polen i druge materije iz mora.

Turisti sada čekaju reakciju lokalnih službi koje bi trebalo da potvrde da li je zaista reč o prirodnom fenomenu ili eventualnom zagađenju i izlivanju otpadnih voda.

U međuvremenu, iskusniji putnici savetuju turistima da privremeno promene lokaciju i potraže plaže sa jačim morskim strujama i čistijom vodom.

Slična situacija zabeležena je i prošle godine u Solunskom zalivu i na pojedinim delovima Halkidikija, kada su stručnjaci potvrdili da je uzrok bio plankton i cvetanje mora.