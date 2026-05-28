Nakon što je u javnosti odjeknula vest da Duško Tošić ima novu deset godina mlađu devojku, izvesnu Noru M., pažnju je privukao potez njegove ćerke Atina Tošić na društvenim mrežama. Mnogi su primetili da se povukla iz javnosti i promenila aktivnosti na Instagramu, što je izazvalo brojne komentare.

Ljubavni život Duška Tošića već mesecima intrigira javnost, a sada je poznato da bivši reprezentativac Srbije uživa u novoj romansi što je i potvrdio.

"Istina je. U srećnoj sam vezi i zadovoljan sam", prokomentarisao je kratko fudbaler, prenosi Kurir.

U međuvremenu, Jelena Karleuša nije želela detaljno da komentariše Duškov ljubavni život.

- Nemam komentar, nemam. Ne, generalno za Duška ne želim ništa da komentarišem.

Na pitanje novinara da li zna da je Duškova nova devojka prati, Jelena je rekla:

- Jel? Super, sve devojke manje-više mene prate u Srbiji i na Balkanu, a i širom sveta.

Ipak, na insistiranje novinara da ipak da svoj komentar o Duškovoj vezi, ona je rekla:

- Sigurna sam da je tako, mislim da je ovo samo izmišljotina, ali pitajte Duška, što pitate mene. Imate njegov telefon.

Dodala je i da nema kontakt sa Duškom, te da se ne čuje s njim uopšte.

Iznenađujuće je da i mlađa ćerka Nika Tošić takođe nekoliko dana nije bila aktivna na društvenim mrežama, budući da naslednica Karleuše i Tošića svakodnevno objavljuje fotografije naročito na društvenoj mreži TikTok gde je izuzetno popularna.

Jelena o privatnom životu

Karleuša je govorila nedavno o svom najgorem periodu u životu i aferi sa Ognjenom Vranješom, pa tvrdi da će zbog toga zauvek biti žigosana od svih.

- Mnoge žene to ne bi preživele, a usred toga mi je umrla i majka. To je najgori period u mom životu, zbog toga sam se i razvela. To će me zauvek pratiti, žigosana sam kao veštica zbog tih slika. To je argument svakoga ko hoće da ide protiv mene. Moj život je na hiljade načina uništen. Niko ne zna zašto sam ja imala komunikaciju s tim čovekom, da li je u braku bilo nasilja... Žene prednjače u tim uvredama prema meni. Prijatelji su mi tad govorili kako bi me podržali i utešili: "Svaka ti čast koliko si jaka, ja bih se na tvom mestu ubio!" I suprug Duško mi je tad govorio da treba da se ubijem i da je to jedini način da sperem ljagu s porodice. Nisam ga poslušala jer imam dve divne ćerke i razlog da živim - otkrila je Karleuša.

Ćerke Atina i Nika, gotovo nikada nisu se oglašavale oko maminih i tatnih problema, a mlađa ćerka Jelene i Duška juče je uoči emisije, gde je Karleuša govorila o teškim porodičnim trenucima, objavila fotografiju sa Kalemegdana, gde uživa u šetnji sa prijateljima i još jednom pokazala da je ljubav prema roditeljima jaka i da nema mesta za spekulacije, kao i da ne želi da se meša u odnos mame i tate.

